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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 08:21 BJT

〔日本股市〕盘初下滑,日圆走坚抵消了美国企业财报乐观的利好作用

路透东京7月20日电---日本股市日经指数周五盘初下滑,日圆走坚抵消了隔夜美股上涨所带来的正面人气.企业财报乐观支撑美股连续第三日收涨.

日经指数.N225走软0.4%至8,764.45点,守在五日移动均线切入位8,752.53点上方.东证股价指数.TOPX走软0.6%至743.05点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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