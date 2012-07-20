《新兴市场重要经济事件预告》--7月20日-7月27日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月20日(五)
布鲁塞尔--欧元区财长举行电话会议(1000),讨论纾困西班牙银行业的条款.
北京--第五届中非合作论坛部长级会议(最后一日).
墨西哥城--墨西哥央行宣布货币政策声明.(1400)
新德里--印度央行副总裁Subir Gokarn在"展望印度经济发展及政策"会议中发表演说.(0945)
7月21日(六)
新加坡--土耳其经济部长Zafer Caglayan携商业代表团访问新加坡(至7月24日).
7月22日(日)
墨西哥--日本央行副总裁西村清彦访问墨西哥(最后一日).
7月23日(一)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.(0800)
耶路撒冷--以色列央行公布利率决定(1430).
阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至7月24日).
7月24日(二)
布达佩斯--匈牙利央行公布利率决议(1200).
阿布贾--尼日利亚央行货币政策会议(最后一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)新加坡会议.(至7月26日)
7月25日(三)
法兰克福--欧洲央行公布第三季银行放贷调查.(0800)
曼谷--泰国央行宣布利率决定(0730).
布达佩斯--国际货币基金组织/欧盟代表团料将访问匈牙利,讨论金融防护措施(最后一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至7月26日).
7月26日(四)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)预算会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(最后一日).
开罗--埃及央行货币政策会议.
马尼拉--菲律宾央行货币政策会议.
安卡拉--土耳其央行公布季度通胀报告,及7月19日货币政策会议纪录.
摩尔多瓦CHISINAU--摩尔多瓦央行货币政策会议.
7月27日(五)
波哥大--哥伦比亚央行召开议息会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月报最终版本.(完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.
--编译 王兴亚;审校 吴云凌
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。