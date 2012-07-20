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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 09:01 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月20日-7月27日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月20日(五)

布鲁塞尔--欧元区财长举行电话会议(1000),讨论纾困西班牙银行业的条款.

北京--第五届中非合作论坛部长级会议(最后一日).

墨西哥城--墨西哥央行宣布货币政策声明.(1400)

新德里--印度央行副总裁Subir Gokarn在"展望印度经济发展及政策"会议中发表演说.(0945)

7月21日(六)

新加坡--土耳其经济部长Zafer Caglayan携商业代表团访问新加坡(至7月24日).

7月22日(日)

墨西哥--日本央行副总裁西村清彦访问墨西哥(最后一日).

7月23日(一)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.(0800)

耶路撒冷--以色列央行公布利率决定(1430).

阿布贾--尼日利亚央行举行货币政策会议(至7月24日).

7月24日(二)

布达佩斯--匈牙利央行公布利率决议(1200).

阿布贾--尼日利亚央行货币政策会议(最后一日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)新加坡会议.(至7月26日)

7月25日(三)

法兰克福--欧洲央行公布第三季银行放贷调查.(0800)

曼谷--泰国央行宣布利率决定(0730).

布达佩斯--国际货币基金组织/欧盟代表团料将访问匈牙利,讨论金融防护措施(最后一日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至7月26日).

7月26日(四)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)预算会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(最后一日).

开罗--埃及央行货币政策会议.

马尼拉--菲律宾央行货币政策会议.

安卡拉--土耳其央行公布季度通胀报告,及7月19日货币政策会议纪录.

摩尔多瓦CHISINAU--摩尔多瓦央行货币政策会议.

7月27日(五)

波哥大--哥伦比亚央行召开议息会议.

布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月报最终版本.(完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.

--编译 王兴亚;审校 吴云凌

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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