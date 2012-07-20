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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 08:44 BJT

〔中国个股〕中国建筑近日获逾400亿元工程,其中两个项目均超百亿

路透上海7月20日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周五公告称,近日获得多个项目,合计项目金额为414.5亿元人民币,占2011年营收的8.6%;其中有两个项目的金额均超过百亿元.

中国建筑近日获得肯尼亚High Grand Fall综合水利枢纽EPC项目,项目金额为111.5亿元;中国建筑第五工程局新获的郑州华南城房建工程项目,金额高达150亿元.

另外,中建第五工程局亦获江西上饶城市基础设施建设项目,项目金额50亿元;中国建筑一局获得海口生态安居工程项目,金额为39亿元.

中国建筑此前已公告,2012年公司将力争实现新签合同额9,000亿元,营业收入不低于5,600亿元.

中国建筑周四收报3.23元,过去一个月累计下跌4.15%.(完)

--发稿 林琦 审校 杨淑祯

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