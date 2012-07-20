〔中国个股〕中国建筑近日获逾400亿元工程,其中两个项目均超百亿

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海7月20日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周五公告称,近日获得多个项目,合计项目金额为414.5亿元人民币,占2011年营收的8.6%;其中有两个项目的金额均超过百亿元.
中国建筑近日获得肯尼亚High Grand Fall综合水利枢纽EPC项目,项目金额为111.5亿元;中国建筑第五工程局新获的郑州华南城房建工程项目,金额高达150亿元.
另外,中建第五工程局亦获江西上饶城市基础设施建设项目,项目金额50亿元;中国建筑一局获得海口生态安居工程项目,金额为39亿元.
中国建筑此前已公告,2012年公司将力争实现新签合同额9,000亿元,营业收入不低于5,600亿元.
中国建筑周四收报3.23元,过去一个月累计下跌4.15%.(完)
--发稿 林琦 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。