〔美股业绩〕超微半导体营收预估令人失望,宏观阻力因素料将持续(更新版)

(新增细节)

* 预计第三季营收下滑1%

* 第二季经调整每股盈余(EPS)为0.06美元

* 股价盘后下滑

路透旧金山7月19日电---个人电脑(PC)芯片生产企业超微半导体AMD.N周四对第三季营收的预估不及预期,因其苦苦应对全球经济疲弱、个人电脑销售不旺以及来自业内龙头英特尔(INTC.O)源源不断的压力.

与业内其他同行一样,超微半导体受到全球经济不稳,以及消费者愈加青睐平板电脑和智能手机的打击,同时该公司市场份额也有所下降.

上周超微半导体警告,其第二季营收将较首季下滑11%,为2008年全球经济下滑以来最严重按年跌幅.

该公司周四公布,第二季营收为14.1亿美元,较去年同期的15.7亿美元减少11%,公司预计第三季营收环比降低1%,加减3%.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计超微半导体目前第三季的营收为15亿美元.

超微半导体第二季净利为3,700万美元,或每股盈余(EPS)0.05美元,去年同期分别为6,100万美元或0.08美元.调整后EPS为0.06美元.

"很明显我们第二季的表现令人失望,"超微半导体执行长Rory Read在一电话会议上对分析师表示,"我们预计宏观阻力因素会持续到第三季."

对超微半导体执行力,以及全球个人电脑销售或比预期还糟糕的忧虑,加之中国浮现疲弱迹象,已打压该公司股价自3月底以来重挫约38%.

"我认为没理由对超微半导体的财测抱有信心,实际上情况很疲弱.它低于季节性水平,但我不得不相信目前在这样的环境之下能见度非常低."

超微半导体公布业绩后,盘后股价跌逾5%.(完)