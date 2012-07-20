〔中国个股〕首钢股份再提资产置换及定向增发方案,明确注矿启动期

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海7月20日电---在重组方案上月未获股东大会通过后,中国大型钢厂北京首钢股份有限公司(000959.SZ)周五抛出新版资产置换及定向增发方案.与上一份方案相比,新方案明确了母公司首钢总公司注入矿产资源的时间表.
公告指出,公司拟以已停产的首钢北京钢铁资产及第一线材厂等,与首钢总公司下属河北首钢迁安钢铁公司的全部相关资产进行置换,置入资产的预估值约184亿元人民币.置出资产与置入资产的差额部分(约120亿元),由首钢股份以4.29元/股向首钢总公司发行28.08亿股作为对价,增发价较市价高出约五成.
本次方案的亮点在于首钢总公司承诺在重组完成后,立即启动矿业公司注入程序,上一份方案仅承诺三年内推动矿业公司注入上市公司.
未来首钢股份将成为首钢集团在中国境内的经营钢铁与上游铁矿资源业务的上市平台.
另外,新方案还增加了置入资产2013年的盈利预测.公告称,交易后首钢股份备考合并2012年和2013年净利预计为2.68亿元和2.38亿元,而上一份方案中,2012年备考合并净利预测值为2.96亿元.
首钢股份计划在8月23日召开股东大会审议上述重组及增发事项.
因对土地补偿款及迁钢业绩的质疑,在6月底召开的首钢股份的股东大会上,与重组及增发相关的议案支持率离法定的三分之二比例有微小的差距,从而该重组方案被否决.
首钢股份自周二起停牌筹划重组事项,周一收报2.77元.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。