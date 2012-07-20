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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 08:39 BJT

〔全球贵金属〕7月19日SPDR黄金持仓降0.71%,iShares白银持仓保持不变

路透7月20日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周四的黄金持仓量较周三下降0.71%,全球最大白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)的白银持仓量同期维持不变.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 40,415,551.3 7月19日 40,706,586.9 7月18日 -291,035.6 -0.71%

iShares 311,756,579.9 7月19日 311,756,579.9 7月18日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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