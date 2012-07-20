《中国报摘》--其他报纸重要消息7月20日

**上海证券报**

--中国石油(0857.HK)(601857.SS)昨起将柴油大区的区内调拨价每吨上调50元人民币,区外每吨上调100元.这是自今年成品油连续第三次官方下调后,石油巨头首次上调调拨价.中石油大区调拨价此次由跌转升,暗示下一轮成品油价调整或转跌为涨.

--中国银监会有关负责人近日表示,银监会鼓励和引导民间资本进入银行业,下一步将在《关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》基础上,进一步细化政策,加强分类指导.

--银河证券和中金公司披露上半年业绩.据半年报显示,银河证券今年上半年实现净利润8.86亿元,同比下滑21%;中金公司实现净利润1.72亿元,同比增厚32.3%.

**人民日报**

--中国交通运输协会常务副会长王德荣称,中国加快铁路建设、加大铁路投资是必然趋势,是国情决定的.铁路投资就应该由政府主导,并吸引民营资本进入铁路领域.但需注意的是,一定要让投资者看到能赚到钱,适当提高运价;此外财务结算要公开、透明.

**第一财经日报**

--深圳市地税局相关负责人表示,深圳确实将按照上海"1+6"模式加入营改增试点,市政府已将相关方案上报至财政部和国家税务总局,何时批复尚不确定.

--深圳前海管理局透露,前海将建设全球股权投资中心.据了解，前海管理局联合首批签约企业中的弘毅投资,已与包括KKR、JP摩根等私募股权投资机构代表召开研讨会,详解区域政策与规划,特别是区域重点项目—全球股权投资中心.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/苏丹; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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