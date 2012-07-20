《中国报摘》--其他报纸重要消息7月20日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
**上海证券报**
--中国石油(0857.HK)(601857.SS)昨起将柴油大区的区内调拨价每吨上调50元人民币,区外每吨上调100元.这是自今年成品油连续第三次官方下调后,石油巨头首次上调调拨价.中石油大区调拨价此次由跌转升,暗示下一轮成品油价调整或转跌为涨.
--中国银监会有关负责人近日表示,银监会鼓励和引导民间资本进入银行业,下一步将在《关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》基础上,进一步细化政策,加强分类指导.
--银河证券和中金公司披露上半年业绩.据半年报显示,银河证券今年上半年实现净利润8.86亿元,同比下滑21%;中金公司实现净利润1.72亿元,同比增厚32.3%.
**人民日报**
--中国交通运输协会常务副会长王德荣称,中国加快铁路建设、加大铁路投资是必然趋势,是国情决定的.铁路投资就应该由政府主导,并吸引民营资本进入铁路领域.但需注意的是,一定要让投资者看到能赚到钱,适当提高运价;此外财务结算要公开、透明.
**第一财经日报**
--深圳市地税局相关负责人表示,深圳确实将按照上海"1+6"模式加入营改增试点,市政府已将相关方案上报至财政部和国家税务总局,何时批复尚不确定.
--深圳前海管理局透露,前海将建设全球股权投资中心.据了解，前海管理局联合首批签约企业中的弘毅投资,已与包括KKR、JP摩根等私募股权投资机构代表召开研讨会,详解区域政策与规划,特别是区域重点项目—全球股权投资中心.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕/苏丹; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。