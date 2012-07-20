〔企业并购〕伦敦证交所和新加坡交易所正进行并购谈判--报导

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透伦敦7月19日电---英国每日电讯报报导称,伦敦证交所(LSE)(LSE.L)和新加坡交易所(SGX)(SGXL.SI)正就可能的并购事宜进行谈判,交易价值约72亿英镑(113亿美元),将创立全球第三大交易所集团.
报纸称,伦敦证交所执行长Xavier Rolet已经与新加坡交易所执行长博可(Magnus Bocker)就潜在并购举行了一系列非正式会谈.
可能的并购结构目前并不清楚,但报导猜测,新加坡交易所或将收购伦敦证交所,因为其44亿英镑的市值远高于后者的28亿英镑.
根据每日电讯报网站周四发表的文章,谈判尚处于初级阶段,主要集中于行业整合背景下的合并收益.
报导引述银行业消息人士称,目前距离提交正式报价还有一段时间,但市场传言暗示报价可能在LSE每股13.50英镑左右.
若两者合并,将成为全球按交易计算第三大交易所,仅次于纽约-泛欧交易所NYX.N和Nasdaq OMX (NDAQ.O).(完)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。