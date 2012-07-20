〔企业并购〕伦敦证交所和新加坡交易所正进行并购谈判--报导

路透伦敦7月19日电---英国每日电讯报报导称,伦敦证交所(LSE)(LSE.L)和新加坡交易所(SGX)(SGXL.SI)正就可能的并购事宜进行谈判,交易价值约72亿英镑(113亿美元),将创立全球第三大交易所集团.

报纸称,伦敦证交所执行长Xavier Rolet已经与新加坡交易所执行长博可(Magnus Bocker)就潜在并购举行了一系列非正式会谈.

可能的并购结构目前并不清楚,但报导猜测,新加坡交易所或将收购伦敦证交所,因为其44亿英镑的市值远高于后者的28亿英镑.

根据每日电讯报网站周四发表的文章,谈判尚处于初级阶段,主要集中于行业整合背景下的合并收益.

报导引述银行业消息人士称,目前距离提交正式报价还有一段时间,但市场传言暗示报价可能在LSE每股13.50英镑左右.

若两者合并,将成为全球按交易计算第三大交易所,仅次于纽约-泛欧交易所NYX.N和Nasdaq OMX (NDAQ.O).(完)