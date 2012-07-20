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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 08:54 BJT

〔国际油市〕原油期货走低,上日曾触及八周高位

路透新加坡7月20日电---美国原油期货周五在亚洲盘初走低,因以色列暗示不会与伊朗展开公开冲突,中东紧张局势有所缓和.此前连升七个交易日并于上日触及八周高位.

0019GMT,美国原油期货CLc1跌0.68美元,报每桶91.98美元.周四结算价收于92.66美元,升2.79美元,此前一度触及92.94美元,为5月22日以来最高.

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