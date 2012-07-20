〔国际油市〕原油期货走低,上日曾触及八周高位

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡7月20日电---美国原油期货周五在亚洲盘初走低,因以色列暗示不会与伊朗展开公开冲突,中东紧张局势有所缓和.此前连升七个交易日并于上日触及八周高位.
0019GMT,美国原油期货CLc1跌0.68美元,报每桶91.98美元.周四结算价收于92.66美元,升2.79美元,此前一度触及92.94美元,为5月22日以来最高.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。