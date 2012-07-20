〔美国个股〕新东方否认Muddy Waters的作假指控,股价大涨38%

路透7月19日电---新东方教育科技集团(EDU.N)周四否认沽空机构Muddy Waters对其财务作假的指控,股价大涨38%.

新东方称,坚持先前报告表述,即其在中国的所有学校和教学中心都归该公司所有.自新东方宣布美国证券交易委员会(SEC)在调查其财务和所有权结构以来,该公司股价已跌逾57%.

新东方表示,2010年公司启动了一项试行计划,允许第三方在品牌合作模式下提供新东方的教育项目.

然而该公司亦称,并未将这些机构归入到自己的学校和教学中心中.

新东方还否认在其学生注册数量中计入了这些机构的学生注册数量.

Muddy Waters周三称,新东方谎称全部店面都归公司所有,而该公司实际上有许多特许加盟经营的店面.[ID:nSB1675822]

Muddy Waters对中国营利性教育企业的强劲利润率提出质疑,表示该行业竞争严酷对利润率构成打击.

尽管有这些质疑,富国证券的分析师Trace Urdan仍表示给予新东方股票"表现优于大盘"的评级.

Urdan在报告中称:"我们自己与其它教育企业进行了沟通,他们所言暗示该公司是诚实的...鉴于中国教育市场上的激烈竞争,以及公司间员工流动的数量,这种行为如果很明显的话,一开始就会是很难掩盖的."

新东方股价周四在纽约证交所收高18%,报11.20美元.(完)