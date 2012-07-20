《中国重要政经日程》--7月20日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
=============================今日重要政经日程==========================
7/20(五)
--10时,国新办就《国务院关于促进民航业发展的若干意见》情况举行新闻发布会.
--2012中国CFO年会在上海举行,至20日.
*--中非合作论坛第五届部长级会议在北京举行.
=============================近日重要政经日程==========================
8/8(三)
--2012中国创投融资发展高层论坛在北京举行.
8/9(四)
--2012中国信托业高峰论坛在北京举行.
8/25(六)
--2012首届中国品牌领袖峰会在北京召开.
9/22(六)
--第十五届成长中国高峰年会北京举行,至23日.
9/26(三)
--第12届中国钢铁原材料国际研讨会在大连举行,由中国钢铁工业协会和中国贸促会冶金行业分会联合举办,至28日.
10/28(日)
*--第九届中国国际金融论坛在上海举行,至29日.
12/20(四)
*--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 尹嫄婷
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。