俄中否决安理会涉叙决议草案 西方国家表示愤怒

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国7月19日电---俄罗斯与中国周四否决了联合国安理会叙利亚问题决议草案，在叙利亚危机升级之际令西方国家采取严厉行动的希望受阻。
这是俄罗斯与中国第三次使用否决权阻止叙利亚问题决议草案通过。这些草案旨在向叙利亚总统阿萨德施压，结束该国持续16个月的冲突。
本次草案由西方国家起草推动，对于俄罗斯和中国的否决，他们表示愤怒。
英国常驻联合国代表格兰特（Mark Lyall Grant）于草案表决结束后在安理会称：“他们的行动是在保护一个野蛮的政权。他们选择将他们的国家利益置于叙利亚数百万生命之上。”
美国常驻联合国代表赖斯（Susan Rice）称，俄中此举“危险且可悲”，安理会“一败涂地”。法国常驻联合国代表阿劳德（Gerard Araud）称，这对叙利亚而言是悲伤的一天。
联合国秘书长潘基文称，他对此“深表失望”。
“我本来期望，安理会和国际社会能团结起来，发出有力且统一的声音去挽救生命，”他在抵达斯洛文尼亚进行访问时对记者说。
国际特使安南也对此表示失望，他称安理会未能采取他曾力促且希望的“强有力协同行动”。
该草案提议联合国驻叙利亚观察团延期45天，获得了11票的支持，南非和巴基斯坦弃权。
俄罗斯常驻联合国大使丘尔金（Vitaly Churkin）在安理会称：“我们无法接受这样一份文件……这份文件会为施压制裁、进而使用外部军事力量干涉叙利亚内政开路。”
联合国驻叙利亚非武装观察团初期90天的任期将于周五午夜（周六0400 GMT）到期，安理会在此之前仍有时间商讨确定该观察团去留的决议。
中国常驻联合国代表李保东称，中方积极致力于推动安理会成员通过协商，达成一致，而英国、美国等提交的安理会决议草案存在重大缺陷，内容不平衡，旨在单方施压。
“这种做法无助于解决叙利亚问题，反而导致叙利亚问题脱离政治解决的轨道，不但会使动荡的局势进一步升级，而且还会向本地区其他国家蔓延。”他称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。