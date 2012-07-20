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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 09:10 BJT

〔全球金市〕金价守住涨幅,美国数据疲弱提振美联储刺激经济的希望

路透新加坡7月20日电---金价周五徘徊在每盎司1,580美元附近,守住上日涨幅.美国经济数据不振,改善了美国联邦储备理事会(美联储,FED)将推出更多货币刺激政策的前景,令投资者涌向金市.

0039GMT,现货金XAU=几无变动,报每盎司1,582.19美元,本周或下跌约0.5%.金价上日升0.5%.

8月美国期金微升0.1%至1,582美元.

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