美军绿色混合燃料舰队首次参演亮相

(本文由路透中文网编译提供)

路透檀香山7月19日电---美国海军“Great Green Fleet”周三首次执行任务，该舰队由使用昂贵的生物燃料和石油混合燃料的战舰和战机组成。参议院准备对该项目的支出进行政治角力。

在太平洋中部举行的国际军演中，数十架F/A-18黄蜂式战斗攻击机和其他飞机从尼米兹号航空母舰的甲板上腾空而起，它们使用的是燃料是传统的航空煤油、回收加工的地沟油及海藻油的混合物。

使用类似混合燃料的两艘驱逐舰和一艘巡洋舰也参加了演习。

以麦凯恩为首的美国共和党议员曾提出反对意见，称军队帮助发展生物燃料代价太高，特别是国防预算面临大规模削减的时候。

但是海军部长Ray Mabus表示，周三的演习证明绿色混合燃料在作战过程中是安全和有效的。混合燃料价格约为普通燃料的四倍。

“Great Green Fleet”是五角大楼借助美军庞大购买力帮助生物燃料行业发展的关键点之一。Mabus和其他该项目的支持者表示，降低美军对石油的依赖程度和增强替代能源的商业实用性最终将降低支出，并增强国家安全。（完）