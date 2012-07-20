〔台湾股市〕开低,台积电受谨慎财测拖累下跌

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北7月20日电---台湾股市周五开低0.17%,台积电(2330.TW)开低,此前公司公布谨慎财测,尽管公司季度获利创记录第二高.
加权股价指数.TWII开盘小跌12.09点,报7,136.48点.股指周四上扬1.4%,录得近三周来最大单日百分比涨幅.
台积电跌1.4%,拖累半导体类指数.TSII下跌0.8%.电子类指数.TELI亦跌0.2%.
台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股转为买超,本月迄今净卖超397亿台币.[ID:nST0529579](完)
--编译 梁睿雪;审校 戴素萍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。