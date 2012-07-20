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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 09:21 BJT

〔台湾股市〕开低,台积电受谨慎财测拖累下跌

路透台北7月20日电---台湾股市周五开低0.17%,台积电(2330.TW)开低,此前公司公布谨慎财测,尽管公司季度获利创记录第二高.

加权股价指数.TWII开盘小跌12.09点,报7,136.48点.股指周四上扬1.4%,录得近三周来最大单日百分比涨幅.

台积电跌1.4%,拖累半导体类指数.TSII下跌0.8%.电子类指数.TELI亦跌0.2%.

台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股转为买超,本月迄今净卖超397亿台币.[ID:nST0529579](完)

--编译 梁睿雪;审校 戴素萍

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