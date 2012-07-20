〔中国股市〕沪综指缩量收低,煤炭、水泥等强周期板块领跌

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京7月20日电---中国股市沪综指周五收低,终止此前连续三日涨势.金融板块经历前日大涨后回落,煤炭、水泥等强周期板块则领跌.在宏观经济和基本面双重不确定下,成交量萎缩显示市场观望气氛浓厚.
分析人士预计,下周大盘将在板块轮动中继续维持震荡格局,建议投资者从个别低估值板块中寻找短线机会.
沪综指.SSEC收报2,168.638点,跌16.203点,或0.74%.本周沪综指累计跌0.8%,为连续第五周下跌.今日上海A股成交额为544亿元人民币,前日为682亿元.
"今天缺乏明显的整体性上涨板块,多属于前期超跌个股的小反弹,目前市场观望气氛较浓."山西证券分析师杜亮表示.
他并认为,在经济面忧虑制约下,短期内大盘仍将维持调整态势.其中,近期房地产业的政策利空消息,可能会让该板块成为下一阶段的主要下跌推动力.
周五地产类指数.SSEP跌1.02%,其中首开股份(600376.SS)收跌3.28%至11.51元人民币.此外,水泥、煤炭石油、券商保险板块均呈现普跌.
中国6月新建住宅价格环比结束八连跌,房市出现初步的企稳迹象.昨晚中国国土资源部和住建部发布通知强调,各地要严格执行房地产市场调控政策,不得擅自调整放松要求.已放松的,要立即纠正.[ID:nSB1677818]
首钢股份(000959.SZ)今日逆势收报涨停.稍早时该公司抛出新版资产置换及定向增发方案,明确了母公司首钢总公司注入矿产资源的时间表.[Id:nCN1677884]
沪深300指数8月合约CIFQ2尾盘报2,416.8点,跌0.93%,成交量为64,757手.(完)
--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。