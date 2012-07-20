〔美国个股〕EBay公布最新的第三季和2012全年每股盈余预估

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透7月19日电---eBay(EBAY.O)公布最新的第三季和2012全年每股盈余(EPS)预估,以反映发债带来的预期影响:
* 预计2012年第三季营收为33-34亿美元
* 预计2012年营收为138-141亿美元
* 目前预计第三季GAAP摊薄后EPS为0.41-0.43美元
* 预计第三季非GAAP摊薄后EPS为0.52-0.54美元
* 预计全年非GAAP摊薄后EPS为2.28-2.33美元
* 预计发行30亿美元债券将导致2012年利息费用增加约3,200万美元
* 预计近期不会有重大并购活动
* 汤森路透I/B/E/S预估:EBAY第三季EPS料为0.55美元,营收料为34亿美元
* 汤森路透I/B/E/S预估:EBAY全年EPS料为2.36美元,营收料为140亿美元.(完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。