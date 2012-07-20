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货币新闻 | 2012年 7月 20日 星期五 09:33 BJT

〔美国个股〕EBay公布最新的第三季和2012全年每股盈余预估

路透7月19日电---eBay(EBAY.O)公布最新的第三季和2012全年每股盈余(EPS)预估,以反映发债带来的预期影响:

* 预计2012年第三季营收为33-34亿美元

* 预计2012年营收为138-141亿美元

* 目前预计第三季GAAP摊薄后EPS为0.41-0.43美元

* 预计第三季非GAAP摊薄后EPS为0.52-0.54美元

* 预计全年非GAAP摊薄后EPS为2.28-2.33美元

* 预计发行30亿美元债券将导致2012年利息费用增加约3,200万美元

* 预计近期不会有重大并购活动

* 汤森路透I/B/E/S预估:EBAY第三季EPS料为0.55美元,营收料为34亿美元

* 汤森路透I/B/E/S预估:EBAY全年EPS料为2.36美元,营收料为140亿美元.(完)

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