〔美国利率〕美联储理事史坦发表论文称联储能够控制长期利率

路透华盛顿7月19日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事史坦(Jeremy Stein)发表一篇新论文称,美联储能够影响长期利率,即便其只是对短期借款成本采取了直接控制.

这位5月加入美联储的哈佛大学教授声称,认定美联储对较长期利率影响非常有限的标准理论存在缺陷.

为了应对金融危机,美联储不仅将官方借款利率调降至零,还购买了约2.3万亿(兆)美元的公债和抵押支持证券,以期将长期利率维持在低位并支持经济成长.

史坦的研究发现,这些在金融市场上购债举措的效果实际上同联邦基金利率的常规变动大体相当,后者是通过短期利率变动带来对持有较长期债券的风险进行再评估.

"短期名义利率下降促使这些投资者将投资组合向较长期债券倾斜,以防止整体资产组合收益率过度下滑,"史坦以及论文合作作者--哈佛大学的Samuel Hanson写道,"这反过来产生了购买压力,推高长期债券的价格,因而降低长期实质收益率和远期利率."

史坦还表示,美联储对最终升息可能时机的提前预告,也起到类似的作用.目前设定的升息时点是2014年底.

"长远的实质远期利率对有关货币政策未来立场的消息反应强烈,"史坦称.(完)