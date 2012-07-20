《中国债券市场每日交易备忘》--7月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国进出口银行150亿元人民币五年期固息增发债10:00-11:00招标,利率预测均值3.55% 进出口银行150亿元七年期固息增发债10:00-11:00招标,利率预测均值3.82% 中化股份30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),中信证券和工商银行主承 中铁十四局集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),浙商银行主承 星马汽车集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承 申能集团35亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中金公司和交通银行主承 厦门象屿集团4.5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 浙江慈溪中小企业2.375亿元一年期优先集合票据簿记建档(债项评级A-1),浙商银行主承 慈溪中小企业0.125亿元一年期普通集合票据簿记建档(债项评级B),浙商银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 财政部150亿元六个月期贴现国债129904,发行价98.899元 国家开发银行200亿元五年期浮息债120233(三个月Shibor基准),基本利差0.05% 中石油集团200亿元四年期中票1282254,票面利率3.90% 丹东港集团9亿元五年期中票1282255,票面利率5.26% 中国航天科工集团30亿元五年期中票1282256,票面利率4.29% 上海青浦中小企业2.33亿元三年期集合票据1283019,票面利率5.11% 中国中冶( 601618.SS )( 1618.HK )40亿元九个月超短期融资券011224001,票面利率3.38% 开元投资( 000516.SZ )4亿元一年期短融041273003,票面利率4.75% 美都控股( 600175.SS )3.5亿元一年期短融041251020,票面利率5.15% 日月首饰集团3.5亿元一年期短融041253033,票面利率4.90% 中国铁建( 601186.SS )( 1186.HK )100亿元一年期短融041251021,票面利率3.60% 葛洲坝( 600068.SS )18亿元一年期短融041257004,票面利率3.60% ============================================================================== 三、缴款: 铜川开发投资公司8亿元七年期固息企业债1280204,票面利率7.5% 新疆哈密国有资产投资经营公司10亿元六年期固息企业债1280205,票面利率6.25% 青海庆华矿冶煤化集团4亿元一年期短融 新汶矿业集团7亿元五年期中期票据 温氏食品集团4亿元一年期短融 九州通( 600998.SS )7亿元一年期短融 人福医药( 600079.SS )4亿元一年期短融 江苏国泰国际集团4亿元一年期短融 青海交投公司5亿元三年期中期票据 广西国有高峰林场4亿元三年期中期票据 ============================================================================== 四、还本付息: 中国人民银行50亿元一年期央行票据1101053到期兑付,参考收益率3.4982% 国开行150亿元一年期固息金融债110242到期兑付,票面利率4.1% 吉林森工( 600189.SS )5亿元九个月期短融041161009到期兑付,票面利率8.10% 中国银行( 601988.SS )( 3988.HK )140.7亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债付息040601付息,票面利率4.87% 首都机场集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)浮息债(七天回购利率基准)058017付息,基本利差2.00% 工商银行( 601398.SS )105亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债090501付息,票面利率3.28% 工商银行( 1398.HK )240亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债090502付息,票面利率4.00% 工商银行55亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(一年定存基准)次级债090503付息,基本利差0.58% 马鞍山建设投资公司20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息企业债1080077付息,票面利率4.86% 连云港港口集团13.5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息企业债1080078付息,票面利率5.33% 财政部620.6亿元10年期固息国债110002付息,票面利率3.94% 国开行150亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110204付息,基本利差0.56% 中国建筑( 601668.SS )40亿元五年期中期票据1182205付息,票面利率5.44% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国保险资金投资范围进一步松绑.保监会宣布允许保险资金投资混合债券和可转换债券, 并明确簿记建档方式发行的无担保公司债纳入投资范围.同时,无担保债券投资上限亦得以提高.[ID:nSB1676934] --路透最新调查结果显示,中国通胀回落已成定局,下半年将继续在"2时代"徘徊;宏观经济 则有望在三季度企稳回升.全年经济增速预计维持在8%,通胀率料在3%.[ID:nSB1676474] -中国石油( 0857.HK )( 601857.SS )昨起将柴油大区的区内调拨价每吨上调50元人民币,区 外每吨上调100元.这是自今年成品油连续第三次官方下调后,石油巨头首次上调调拨价.中石 油大区调拨价此次由跌转升,暗示下一轮成品油价调整或转跌为涨. --国家统计局7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 丁淑琴; 审校 边竞/李宏薇