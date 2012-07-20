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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 09:27 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国进出口银行150亿元人民币五年期固息增发债10:00-11:00招标,利率预测均值3.55%
  进出口银行150亿元七年期固息增发债10:00-11:00招标,利率预测均值3.82%
  中化股份30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),中信证券和工商银行主承
  中铁十四局集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),浙商银行主承
  星马汽车集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承
  申能集团35亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中金公司和交通银行主承
  厦门象屿集团4.5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承
  浙江慈溪中小企业2.375亿元一年期优先集合票据簿记建档(债项评级A-1),浙商银行主承
  慈溪中小企业0.125亿元一年期普通集合票据簿记建档(债项评级B),浙商银行主承
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  二、新债上市:
   
  财政部150亿元六个月期贴现国债129904,发行价98.899元 
  国家开发银行200亿元五年期浮息债120233(三个月Shibor基准),基本利差0.05%
  中石油集团200亿元四年期中票1282254,票面利率3.90%
  丹东港集团9亿元五年期中票1282255,票面利率5.26%
  中国航天科工集团30亿元五年期中票1282256,票面利率4.29%
  上海青浦中小企业2.33亿元三年期集合票据1283019,票面利率5.11%
  中国中冶(601618.SS)(1618.HK)40亿元九个月超短期融资券011224001,票面利率3.38% 
  开元投资(000516.SZ)4亿元一年期短融041273003,票面利率4.75% 
  美都控股(600175.SS)3.5亿元一年期短融041251020,票面利率5.15% 
  日月首饰集团3.5亿元一年期短融041253033,票面利率4.90% 
  中国铁建(601186.SS)(1186.HK)100亿元一年期短融041251021,票面利率3.60% 
  葛洲坝(600068.SS)18亿元一年期短融041257004,票面利率3.60% 
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  三、缴款:  

  铜川开发投资公司8亿元七年期固息企业债1280204,票面利率7.5%
  新疆哈密国有资产投资经营公司10亿元六年期固息企业债1280205,票面利率6.25%
  青海庆华矿冶煤化集团4亿元一年期短融
  新汶矿业集团7亿元五年期中期票据
  温氏食品集团4亿元一年期短融
  九州通(600998.SS)7亿元一年期短融 
  人福医药(600079.SS)4亿元一年期短融
  江苏国泰国际集团4亿元一年期短融
  青海交投公司5亿元三年期中期票据 
  广西国有高峰林场4亿元三年期中期票据        
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  四、还本付息:

  中国人民银行50亿元一年期央行票据1101053到期兑付,参考收益率3.4982%
  国开行150亿元一年期固息金融债110242到期兑付,票面利率4.1%
  吉林森工(600189.SS)5亿元九个月期短融041161009到期兑付,票面利率8.10%
  中国银行(601988.SS)(3988.HK)140.7亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债付息040601付息,票面利率4.87%
  首都机场集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)浮息债(七天回购利率基准)058017付息,基本利差2.00%
  工商银行(601398.SS)105亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债090501付息,票面利率3.28%
  工商银行(1398.HK)240亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债090502付息,票面利率4.00%
  工商银行55亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(一年定存基准)次级债090503付息,基本利差0.58%
  马鞍山建设投资公司20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息企业债1080077付息,票面利率4.86%
  连云港港口集团13.5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息企业债1080078付息,票面利率5.33%
  财政部620.6亿元10年期固息国债110002付息,票面利率3.94%
  国开行150亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110204付息,基本利差0.56%
  中国建筑(601668.SS)40亿元五年期中期票据1182205付息,票面利率5.44%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国保险资金投资范围进一步松绑.保监会宣布允许保险资金投资混合债券和可转换债券,
并明确簿记建档方式发行的无担保公司债纳入投资范围.同时,无担保债券投资上限亦得以提高.[ID:nSB1676934]

  --路透最新调查结果显示,中国通胀回落已成定局,下半年将继续在"2时代"徘徊;宏观经济
则有望在三季度企稳回升.全年经济增速预计维持在8%,通胀率料在3%.[ID:nSB1676474]

  -中国石油(0857.HK)(601857.SS)昨起将柴油大区的区内调拨价每吨上调50元人民币,区
外每吨上调100元.这是自今年成品油连续第三次官方下调后,石油巨头首次上调调拨价.中石
油大区调拨价此次由跌转升,暗示下一轮成品油价调整或转跌为涨. 
 
  --国家统计局7/27公布1-6月规模以上工业企业利润           
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 丁淑琴; 审校 边竞/李宏薇

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