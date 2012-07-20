《中国债券市场每日交易备忘》--7月20日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国进出口银行150亿元人民币五年期固息增发债10:00-11:00招标,利率预测均值3.55% 进出口银行150亿元七年期固息增发债10:00-11:00招标,利率预测均值3.82% 中化股份30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),中信证券和工商银行主承 中铁十四局集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),浙商银行主承 星马汽车集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承 申能集团35亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中金公司和交通银行主承 厦门象屿集团4.5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 浙江慈溪中小企业2.375亿元一年期优先集合票据簿记建档(债项评级A-1),浙商银行主承 慈溪中小企业0.125亿元一年期普通集合票据簿记建档(债项评级B),浙商银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 财政部150亿元六个月期贴现国债129904,发行价98.899元 国家开发银行200亿元五年期浮息债120233(三个月Shibor基准),基本利差0.05% 中石油集团200亿元四年期中票1282254,票面利率3.90% 丹东港集团9亿元五年期中票1282255,票面利率5.26% 中国航天科工集团30亿元五年期中票1282256,票面利率4.29% 上海青浦中小企业2.33亿元三年期集合票据1283019,票面利率5.11% 中国中冶(601618.SS)(1618.HK)40亿元九个月超短期融资券011224001,票面利率3.38% 开元投资(000516.SZ)4亿元一年期短融041273003,票面利率4.75% 美都控股(600175.SS)3.5亿元一年期短融041251020,票面利率5.15% 日月首饰集团3.5亿元一年期短融041253033,票面利率4.90% 中国铁建(601186.SS)(1186.HK)100亿元一年期短融041251021,票面利率3.60% 葛洲坝(600068.SS)18亿元一年期短融041257004,票面利率3.60% ============================================================================== 三、缴款: 铜川开发投资公司8亿元七年期固息企业债1280204,票面利率7.5% 新疆哈密国有资产投资经营公司10亿元六年期固息企业债1280205,票面利率6.25% 青海庆华矿冶煤化集团4亿元一年期短融 新汶矿业集团7亿元五年期中期票据 温氏食品集团4亿元一年期短融 九州通(600998.SS)7亿元一年期短融 人福医药(600079.SS)4亿元一年期短融 江苏国泰国际集团4亿元一年期短融 青海交投公司5亿元三年期中期票据 广西国有高峰林场4亿元三年期中期票据 ============================================================================== 四、还本付息: 中国人民银行50亿元一年期央行票据1101053到期兑付,参考收益率3.4982% 国开行150亿元一年期固息金融债110242到期兑付,票面利率4.1% 吉林森工(600189.SS)5亿元九个月期短融041161009到期兑付,票面利率8.10% 中国银行(601988.SS)(3988.HK)140.7亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债付息040601付息,票面利率4.87% 首都机场集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)浮息债(七天回购利率基准)058017付息,基本利差2.00% 工商银行(601398.SS)105亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债090501付息,票面利率3.28% 工商银行(1398.HK)240亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债090502付息,票面利率4.00% 工商银行55亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息(一年定存基准)次级债090503付息,基本利差0.58% 马鞍山建设投资公司20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息企业债1080077付息,票面利率4.86% 连云港港口集团13.5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息企业债1080078付息,票面利率5.33% 财政部620.6亿元10年期固息国债110002付息,票面利率3.94% 国开行150亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110204付息,基本利差0.56% 中国建筑(601668.SS)40亿元五年期中期票据1182205付息,票面利率5.44% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国保险资金投资范围进一步松绑.保监会宣布允许保险资金投资混合债券和可转换债券, 并明确簿记建档方式发行的无担保公司债纳入投资范围.同时,无担保债券投资上限亦得以提高.[ID:nSB1676934] --路透最新调查结果显示,中国通胀回落已成定局,下半年将继续在"2时代"徘徊;宏观经济 则有望在三季度企稳回升.全年经济增速预计维持在8%,通胀率料在3%.[ID:nSB1676474] -中国石油(0857.HK)(601857.SS)昨起将柴油大区的区内调拨价每吨上调50元人民币,区 外每吨上调100元.这是自今年成品油连续第三次官方下调后,石油巨头首次上调调拨价.中石 油大区调拨价此次由跌转升,暗示下一轮成品油价调整或转跌为涨. --国家统计局7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 丁淑琴; 审校 边竞/李宏薇
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。