〔英国金融〕决策者或需要更多措施刺激银行放贷--FPC委员特纳

路透伦敦7月19日电---英国金融服务监管局(FSA)主席特纳(Adair Turner)周五表示,英国决策者可能必须采取更多行动,向经济注入贷款资金,并创造性地结合运用银行监管和货币政策来抵御通缩危险.

特纳被认为可能是英国央行总裁金恩的接班人,他以英国央行金融政策委员会(FPC)委员的身份发表讲话.该委员会是英国央行的新监管机构,负责应对金融稳定性的系统性威胁.

"面对持续通缩的风险,我们需创造性地考虑将政策措施综合运用,既能扶助经济复苏,又能帮助创造未来更加稳定的系统,"特纳表示.

他表示,"过去三周公布的一系列措施反映出采取综合性手段的必要性:而随着我们观察这些措施的影响,并更多地了解去杠杆化过程中存在的挑战,我们可能需要更有创造性的政策组合拳."

英国政府和央行宣布了一项降低银行融资成本以向企业加大放贷的计划.此外,英国央行针对范围广泛的担保品额外提供六个月期低息融资.

不过,特纳表示松绑银行业资本金规定并不是一个选项.很多银行为获得资金而不得不付出更高成本,因为市场担心它们的资本金不足以承受在非常时期可能加剧的损失.(完)