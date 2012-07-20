《独家新闻》接受LIBOR调查的银行考虑进行集体和解--消息

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透苏黎世/华盛顿7月19日电---知情人士透露,接受操控伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)调查的银行正寻求与监管方达成集体和解,避免像巴克莱一样独自面临惩罚.
这类讨论还处于初步阶段,不清楚监管方是否会参与谈判.谈判意在解决对银行试图操控LIBOR提出的指控.
但各家银行有强烈意愿进行联合协商.
巴克莱(BARC.L)是首家与英美监管方达成和解的银行,并为此支付4.53亿美元罚金,并在6月27日公布的协议中承认自己的过失.此后一周,该行执行长Bob Diamond迫于公众压力和银行声誉受损,突然辞职.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。