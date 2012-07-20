《独家新闻》接受LIBOR调查的银行考虑进行集体和解--消息

路透苏黎世/华盛顿7月19日电---知情人士透露,接受操控伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)调查的银行正寻求与监管方达成集体和解,避免像巴克莱一样独自面临惩罚.

这类讨论还处于初步阶段,不清楚监管方是否会参与谈判.谈判意在解决对银行试图操控LIBOR提出的指控.

但各家银行有强烈意愿进行联合协商.

巴克莱(BARC.L)是首家与英美监管方达成和解的银行,并为此支付4.53亿美元罚金,并在6月27日公布的协议中承认自己的过失.此后一周,该行执行长Bob Diamond迫于公众压力和银行声誉受损,突然辞职.