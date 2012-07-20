〔伦敦奥运〕伦敦边境署决定奥运开幕前一天罢工

(本文由路透中文网编译提供)

路透7月19日伦敦电---伦敦边境署工会组织周四宣布，他们将在下周奥运会开幕前一天罢工，到时会有成千上万来看这场体育盛会的游客延误，以此来威胁政府。

英国公共与商业服务工会（PCS）说，他们的成员们，包括签证官，会在7月26日罢工，而且从7月27日到8月20日期间拒绝一切加班，以此抗议裁员、提高待遇。

“裁员让员工们的生活变得忍无可忍，他们正处在崩溃的边缘。”PCS秘书长瑟沃特卡（Mark Serwotka）说。PCS是英国最激进的工会之一。

“政府官员早就知道这些问题的存在，他们是时候作出行动改变这种混乱的局面。”

周三PCS宣布其成员投票赞成罢工时，政府就已强烈谴责这种威胁行为，并宣称只有20%的成员参加了罢工投票。

“我不认为这是正确的，我也不认为这是正当的。”英国首相卡梅伦说。

由于缺乏人手，伦敦的机场护照检查处近几个月来苦于应付进出的乘客，有的乘客需要排几个小时的队才能通过希斯罗机场的入境检查。

英国内政部已经额外雇佣了一些员工，来满足奥运会期间即将到来的成千上万的游客的需求。（完）