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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 10:16 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆窄幅波动,趋势仍向下

0128GMT * 欧元/日圆亚洲交易时段动作不大,在96.44-71区间盘整 * 隔夜曾触及96.13低点但随后反弹,趋势仍向下 * 上方阻力位强劲,为一目均衡转换线切入位97.07 * 97.00前方及上方有卖压 * 96.00和95.50前方有买盘,但两水位下方均有停止单.(完) --编译 石冠兰;审校 张明钧

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