〔路透调查〕菲律宾披索多头仓位升至近两年高位,坡元和韩元多仓跳增

路透新加坡7月19日电---路透调查显示,过去两周菲律宾披索多头仓位触及近两年高位,看多坡元的押注增加约两倍,达到两个月高点.

路透调查周三和周四访问九位外汇分析师的结果显示,外汇市场人士增加韩元多头仓位,更加看好多数亚洲新兴市场货币.

菲律宾经济基本面良好,再加上标准普尔将该国评级上调至较投资级别差一个级距,促使银行间市场人士对披索的多头持仓规模达到2010年10月以来最大.

披索兑美元今年以来上涨5.0%,是表现最好的亚洲新兴币种.

坡元的多头仓位亦跳增至5月初以来最大,因为寻求更安全资产的投资者不仅买入坡元/美元,还买入坡元/欧元和坡元/马币(林吉特).

对韩元的多头押注增至3月初以来最高,尽管韩国央行上周意外降息.资金持续流入韩国债市令韩元受益.

本次路透调查目的在评估市场对九种亚洲新兴货币兑美元的仓位状况,包括:人民币CNY=CFXS、韩元KRW=KFTC、坡元SGD=D3、印尼卢比IDR=ID、台币TWD=TP、印度卢比INR=D2、菲律宾披索PHP=PDSP、马币MYR=MY和泰铢THB=D3.

调查估值介于负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.正3表示市场高度做多美元.

数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.

调查结果ASIAPOSN如下:

(美元兑每种货币的仓位情况)

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日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

7月19日 -0.35 -0.98 -1.11 0.10 0.02 0.29 -0.06 -1.13 -0.20

7月 5日 -0.08 -0.78 -0.39 0.76 0.18 0.23 0.34 -0.84 0.23

6月22日 0.52 -0.22 -0.57 1.29 0.18 1.54 0.19 -0.21 0.35

6月 8日 0.17 0.55 0.25 1.19 0.58 1.33 0.77 0.35 0.54

5月24日 0.11 1.03 0.05 0.87 0.43 1.76 0.49 0.42 0.66

5月10日 -0.19 0.12 -1.19 0.31 -0.15 1.74 -0.38 -0.22 0.07

4月26日 -0.68 -0.06 -1.43 0.21 -0.36 1.38 -0.33 -0.76 -0.19

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