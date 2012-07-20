〔路透调查〕欧元区经济恐已陷二次衰退,欧洲央行降息机率增加

* 欧元区经济已重陷衰退

* 2012年季度增长预估被下修

* 欧洲央行将利率自0.75%纪录低位下调的机率增加

* 失业率将于2013年在11.5%触顶

记者 Jonathan Cable

路透伦敦7月19日电---周四公布的路透调查估计,欧元区已经陷入2009年以来的第二次经济衰退,在欧洲大陆肆虐逾两年之久的债务危机,继续遏制经济增长.

一连串低迷经济数据促使分析师调降增长预估.由于危机一眼望不到尽头,欧洲央行(ECB)将利率自纪录低位进一步下调的可能性增加.

路透本周走访的34位分析师的预估中值显示,欧元区17国经济料继上季萎缩0.3%之后,当前季度可能下滑0.1%,符合衰退的技术定义.6月调查时分析师对今年第二、三季的预估分别为萎缩0.2%和持平.

"环境在恶化,"Landesbank Berlin分析师Uwe Duerkop说."问题是衰退将持续多久--今年底有恢复增长的机会,但如果政治危机维持现状,没有出台(具体)决议,那么衰退就有可能延长."

周四出炉的路透系列调查显示,经济预估全面下修.今明两年全球经济料分别增长3.2%和3.7%,低于国际货币基金组织(IMF)对明年的预估值3.9%.

欧元区经济增长引擎德国是个例外,分析师上调该国2012年增速预估.

**降息机率增大**

路透预估中值认为,欧洲央行不会继续降息,但71位分析师中有28位称该央行未来两月会降息25个基点.

而在7月5日的调查中,52位分析师中只有16位预计会降息.

调查预估未来数季通胀料放缓,明年初会降到欧洲央行2.0%的目标以下,赋予其灵活的调控空间.

今年全年经济预计萎缩0.4%,2013年料仅成长0.6%.对今年经济的预估与最近三次调查相同,但对2013年的预估低于此前估计的成长0.8%.

让决策者担心的是,5月失业率创下11.1%的纪录新高.而仅有约三分之一的受访分析师预计,失业率到明年底之前会降到该水平下方.

相反,他们预计失业率未来数季将攀高,明年上半年升到11.5%并触顶.这是调查开始以来最高的预估中值.(完)