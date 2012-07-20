〔全球谷物〕价格刷新纪录高位,因美国旱情持续且粮食忧虑蔓延

路透芝加哥/华盛顿7月19日电---谷物价格周四升至纪录高位,因美国中西部地区零星降雨并不能让人相信,这场半个世纪以来最严重的旱情将会很快结束,也难以安抚全球对粮食价格上涨的担心.

政府预测机构认为,不排除美国腹地的旱情会持续到10月,此前半年已成为历来最炎热的半年,这种情况将会持续下去.

周四公布的最新美国旱情监控报告称,本周美国过半地区正出现中等或更严重的乾旱.

气象专家称,7月17日止当周,中西部玉米种植区有超过70%地区出现一定程度上的乾旱,比例高于此前一周的63%,这场至少是1956年以来最严重的旱情进一步恶化.

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这对种植者和消费者来说都不是好消息,美国的玉米、大豆和小麦在田里烘烤、产量潜力逐日下降,或正在被犁埋而进行保险索赔.

芝加哥期货交易所(CBOT)9月玉米合约CU2触及每蒲式耳8.16-3/4美元的纪录高位,8月大豆合约SQ2创17.49美元的纪录高位.9月小麦合约WU2升4%至9.35美元,刷新四年高位.

这样的价格涨势在全球产生连锁效应,旱情同样对其它谷物出口国造成冲击,这些国家开始取消此前的出售计划,令中东等地区粮食缺乏的国家纷纷抢购.

"许多买家等着,希望美国和东欧降雨能令价格也降温,"一名谷物出口商表示."但这不太可能,美国旱情还没结束."(完)