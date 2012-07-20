〔澳新汇市〕澳元和新西兰元守住涨幅,获追求高收益投资者青睐

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透惠灵顿/悉尼7月20日电---澳元和新西兰元周五守住上日涨幅,兑美元徘徊在数周高点附近,兑欧元也临近纪录高点,获得寻求高收益和避风港的投资者的青睐.
欧元兑澳元EURAUD=R最新报1.1767澳元,7月迄今已下滑4.7%,创今年最大月度跌幅.海外市场欧元一度跌至纪录低点1.1735澳元,交易商称,欧元鲜有支撑,可能会跌向下档目标1.1500.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。