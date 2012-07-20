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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 10:51 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元守住涨幅,获追求高收益投资者青睐

路透惠灵顿/悉尼7月20日电---澳元和新西兰元周五守住上日涨幅,兑美元徘徊在数周高点附近,兑欧元也临近纪录高点,获得寻求高收益和避风港的投资者的青睐.

欧元兑澳元EURAUD=R最新报1.1767澳元,7月迄今已下滑4.7%,创今年最大月度跌幅.海外市场欧元一度跌至纪录低点1.1735澳元,交易商称,欧元鲜有支撑,可能会跌向下档目标1.1500.

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