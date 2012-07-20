《热点透视》谷歌投入移动硬件事业令股价受到牵累

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撰稿 Robert Cyran 编译 白云

路透纽约7月19日电---谷歌(GOOG.O)在大力发展移动业务.公司第二季业绩显示,安卓(Android)手机和移动搜索业务成长强劲.谷歌的财务数据现在包括了摩托罗拉移动(Motorola Mobility)的表现.但从收购摩托罗拉产生的预付成本来看,这步发展还没有转化为利润.

谷歌基本业务的表现已经够好,第二季实现122亿美元营收--较上年同期增长21%,但其中不包括摩托罗拉业务.当季还另外产生35亿美元自由现金流,说明公司庞大的资金储备--目前为430亿美元--还在快速增加.面对这样的业绩,任何一位CEO都有本钱说嘴,但谷歌老板佩奇因不明原因而失声,就没办法自卖自夸了.

不过,就移动计算而言,佩奇和谷歌的行动胜于雄辩.最有代表性的是,谷歌5月完成以125亿美元收购摩托罗拉.但付出还未得到相应回报,摩托罗拉部门第二季录得营业亏损2.33亿美元.

谷歌的安卓系统业务在继续推进,但面临着类似问题.现在有超过4亿部移动设备使用安卓操作系统.那帮助提高了移动搜索数量,付费点击数量亦因此提高了42%.这点很出色,但广告商还是不愿为移动用户支付更多广告费.每次点击成本(cost per click)均值因此下降了16%.

这些悄然增加的痛处能解释谷歌截至6月30日的三个月每股盈余(EPS)同比增幅为什么只有10%.为了求取明日的回报,今日不免得要有所付出.然而投资者对谷歌移动事业的投资抱持怀疑态度.谷歌股价基于2012年获利预估的市盈率(本益比,P/E)仅有14倍--与标准普尔500指数市盈率一样.

那看上去有点过于悲观,如果仅仅因为广告商才刚刚开始接受通过电话和平板电脑接触目标人群的话.但在谷歌能以更稳健的身手跳出移动事业的困境之前,其股价肯定还会因该业务而止步不前.(完)