〔伦敦奥运〕唯有足球金牌才能让巴西满意

(本文由路透中文网编译提供)

路透圣保罗7月18日电---周五在米德尔斯堡，巴西国奥队和英国国奥队将进行一场足球热身赛，比起东道主，这场比赛对巴西队来说更加意义重大。

在伦敦奥运会上，巴西队不仅期待着收获他们的第一枚奥运足球金牌，更希望能借此磨合队伍和战术风格，从而能够以东道主的身份在2014年世界杯赛场上捧起金杯。

巴西队主教练梅内塞斯(Mano Menezes)夸耀麾下阵容是本届奥运会最豪华阵容的之一：桑托斯俱乐部的“神奇小子”内马尔(Neymar)、被高度评价的中场甘索(Paulo Henrique Ganso)、AC米兰射手帕托(Alexandre Pato)以及切尔西刚刚签下的奥斯卡(Oscar)都是23岁以下奥运参赛选手中的佼佼者。

巴西队中3名超龄球员包括：波尔图射手胡尔克(Hulk)、皇马后卫马塞洛(Marcelo)以及上周刚刚加盟巴黎圣日耳曼俱乐部的中后卫席尔瓦(Thiago Silva)，席尔瓦的转会费据报高达4,200万欧元(5,151万美元 )。

尽管巴西队是本届奥运会最大夺冠热门，但梅内塞斯已经被警告，如果巴西队空手而归，他就将面临下课的危险。梅内塞斯说，比赛一开始，所谓球队强弱就没什么意义了，靠比赛结果说话。

“我们会胜利，但我们一定要在赛场上比对手表现得更好，”出征伦敦之前，梅内塞斯在里约热内卢对记者说。

这群年轻人的身上，肩负的是一个国家的期望。在每个级别的国际男子足球比赛中，巴西队都获得过冠军，唯独缺少一枚奥运金牌。能够让他们最终摘取这枚珍贵的奥运足球金牌的话，大多数巴西人都宁愿丢掉帆船、柔道或者排球等项目夺金的机会。

对梅内塞斯来说，伦敦奥运会上夺冠只是与巴西足协所签协议的一部分，他还必须努力打造好这支队伍，准备2014年在家门口捧起大力神杯。

从伦敦奥运会到2014年，除了相对轻松的明年的联合会杯，巴西队已经没有什么大型国际赛事的锻炼机会了，所以本届奥运会是最宝贵的机会，看看这帮将成为2014年巴西国家队骨干年轻人是否有能力担此重任。(完)