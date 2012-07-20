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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 11:31 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢料下跌,受Heineken欲收购花莎尼APB持股牵动

0301GMT * 美元/泰铢遭遇进一步的卖压,受累于美元/坡元的走势 * 美元/泰铢卖压可能加剧,因投机客可能出脱美元/泰铢多头仓位 * 荷兰酿酒商Heineken NV HEIN.AS 已向Asia Pacific Breweries(APB)APBB.SI出价51亿坡元(41亿美元),欲收购花莎尼(F&N)(FRNM.SI)的持股及其余股份[ID:nST0529899] * 日内或交投于31.50-31.65.(完) --编译 兰秀娟;审校 张明钧 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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