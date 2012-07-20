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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 11:12 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘小幅收低,市场关注疲弱美国数据

路透东京7月20日电---日本股市日经指数周五早盘小幅收低,因美国经济数据令人担忧该国状况,及其对依赖出口的日本经济造成何种影响.

相较于美国企业周四发布的正面财报,日本市场人士更为担心疲软的美国经济数据.

日经指数早盘下滑0.3%,报8,770.30点,持于五日均值上方,本周仍录得0.5%的涨幅.(完)

--编译 艾茂林;审校 王洋

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