中国9个月来首次向新加坡出口柴油

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡7月19日电---中国近9个月来首次向新加坡出口柴油，进一步印证中国柴油库存增加，柴油需求放缓。
新加坡国际企业发展局周四的数据显示，这次中国向新加坡输运的柴油，也是近16个月以来的最大输运量。
中国经济增速放缓，导致柴油库存增加。6月底，中国柴油库存比去年同期增长56万吨。
上述数据显示，截止7月18日的一周，中国向新加坡出口车用柴油24,440吨，之前数周则从后者少量进口。
这是自2011年3月以来的最大出口量，当时中国向新加坡出口的柴油为84,263吨。
中国向新加坡出口柴油，将有助于抑制柴油价格上涨。因炼油厂维护，亚洲柴油供应下降，柴油价格在7月触及15个月高点。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。