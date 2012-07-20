中国9个月来首次向新加坡出口柴油

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡7月19日电---中国近9个月来首次向新加坡出口柴油，进一步印证中国柴油库存增加，柴油需求放缓。

新加坡国际企业发展局周四的数据显示，这次中国向新加坡输运的柴油，也是近16个月以来的最大输运量。

中国经济增速放缓，导致柴油库存增加。6月底，中国柴油库存比去年同期增长56万吨。

上述数据显示，截止7月18日的一周，中国向新加坡出口车用柴油24,440吨，之前数周则从后者少量进口。

这是自2011年3月以来的最大出口量，当时中国向新加坡出口的柴油为84,263吨。

中国向新加坡出口柴油，将有助于抑制柴油价格上涨。因炼油厂维护，亚洲柴油供应下降，柴油价格在7月触及15个月高点。（完）