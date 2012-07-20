〔路透调查〕分析师下调加拿大经济成长预估,受欧债危机影响

* 今年第二、三和四季经济预估均低于上次调查

* 2013年GDP成长率预估从此前的2.4%下调至2.2%

路透多伦多7月19日电---最新公布的路透调查显示,因欧债危机和美国经济数据令人失望,打压大宗商品价格和对其他加拿大出口商品的需求,加拿大此前三个月的经济成长预估变得暗淡.

上周进行的这份调查访问了30位分析师,显示受访者下调刚刚过去的三个月经济预估,并下调至明年中的各个季度经济成长预期.

而对今年剩余的两个季度预估,是路透开始访问调查这一期间以来最低的数值.

TD Securities加拿大宏观分析师Mazen Issa称,"从国内需求向净出口转换的整体活动推迟,因欧洲有新的压力,且信心脆弱."

分析师当前预计第二季经济成长年率为2.0%.

分析师还下调2013年经济成长率预估至2.2%,上次调查为2.4%.

中国和美国经济再次放缓的迹象,进一步压低加拿大经济预估.

4月时加拿大央行预计经济今明两年均成长2.4%.(完)