〔中国债市动态〕利率产品收益率小幅盘整,资金虽紧政策放松仍有预期

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海7月20日电---中国银行间债市周五早盘利率债走势较为平稳,受持续紧张的资金面影响并不明显.因央行近期频繁动用逆回购,以及未来仍可能降准的政策预期,暂时支撑机构信心.
不过他们也指出,如果资金吃紧持续时间过久,不排除现券收益率因此走高可能.
华南一银行交易员称,"整个经济大环境不好,债还是要拿的.最多资金面有些波动."
央行公开市场本周二和周四合计进行两次共1,000亿元人民币七天期逆回购操作,其中周四操作量为800亿元,中标利率分别为3.3%和3.35%.由于适逢2,050亿元的逆回购到期,本周公开市场延续上周的被动净回笼,且规模达600亿元,较上周增五成.[ID:nSB1675668]
北京时间11:07,剩余期限约9.85年的固息国债120009券最新成交tCN120009=CFXS在3.28%,持平于上日尾盘.
新债发行方面,亦延续了近期以来的稳定走势.
业内人士周五透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的五年期增发固息债,中标利率3.5710%,七年期增发固息债中标利率为3.8251%,两者均基本符合预期.[ID:nSB1676720](完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。