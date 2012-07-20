〔中国债市动态〕利率产品收益率小幅盘整,资金虽紧政策放松仍有预期

路透上海7月20日电---中国银行间债市周五早盘利率债走势较为平稳,受持续紧张的资金面影响并不明显.因央行近期频繁动用逆回购,以及未来仍可能降准的政策预期,暂时支撑机构信心.

不过他们也指出,如果资金吃紧持续时间过久,不排除现券收益率因此走高可能.

华南一银行交易员称,"整个经济大环境不好,债还是要拿的.最多资金面有些波动."

央行公开市场本周二和周四合计进行两次共1,000亿元人民币七天期逆回购操作,其中周四操作量为800亿元,中标利率分别为3.3%和3.35%.由于适逢2,050亿元的逆回购到期,本周公开市场延续上周的被动净回笼,且规模达600亿元,较上周增五成.[ID:nSB1675668]

北京时间11:07,剩余期限约9.85年的固息国债120009券最新成交tCN120009=CFXS在3.28%,持平于上日尾盘.

新债发行方面,亦延续了近期以来的稳定走势.

业内人士周五透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的五年期增发固息债,中标利率3.5710%,七年期增发固息债中标利率为3.8251%,两者均基本符合预期.[ID:nSB1676720](完)