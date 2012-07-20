〔中国汇市〕人民币早盘略涨,逼近成交区间下限机构做多美元谨慎

* 中间价连续五日上涨,即期汇价随之走强

* 购汇客盘持续浮现,限制人民币表现

* 距成交区间下限6.3743不远,机构谨慎做多美元

路透北京7月20日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘略涨.中间价连续五日上涨,即期汇价随之走强;然购汇客盘持续浮现,限制人民币表现;另外,因距成交区间下限6.3743不远,机构对做多美元亦偏谨慎.

"中间价微涨,即期汇价略涨,"北京一国有银行交易员称,"客盘购汇偏多,但6.3743就跌停了,假如到这个位置就买不了,日间消化不完,持有过夜的话风险就比较大.故大家还是有所顾忌,所以僵持."

上海一外资银行交易员则表示,当前美元兑人民币处于比较强的位置,购汇力量偏强,反正可以持有空头过夜,先买进来再说,不要超过监管限额就好.

北京时间11:28,人民币兑美元即期报6.3722元,上日收报6.3734元,最低价6.3735距成交区间下限仅差9个点.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3112元,上日为6.3126元.

上述北京交易员并表示,其当前更加关注非美货币以及美元指数的指引,相机而动;近两日欧元的指向性略弱,澳元等其他一篮子非美货币指引会更强一些.

离岸市场上,北京时间11:28,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3695/45元,上日尾盘报6.3690元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4145/75,上日尾盘为6.4130元.

东京汇市,欧元兑美元周五下跌,兑澳元徘徊在纪录低点附近,遭西班牙财政忧虑和欧元区短期利率近期下跌所伤.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

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