〔中国汇市〕人民币早盘略涨,逼近成交区间下限机构做多美元谨慎

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 中间价连续五日上涨,即期汇价随之走强
* 购汇客盘持续浮现,限制人民币表现
* 距成交区间下限6.3743不远,机构谨慎做多美元
路透北京7月20日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘略涨.中间价连续五日上涨,即期汇价随之走强;然购汇客盘持续浮现,限制人民币表现;另外,因距成交区间下限6.3743不远,机构对做多美元亦偏谨慎.
"中间价微涨,即期汇价略涨,"北京一国有银行交易员称,"客盘购汇偏多,但6.3743就跌停了,假如到这个位置就买不了,日间消化不完,持有过夜的话风险就比较大.故大家还是有所顾忌,所以僵持."
上海一外资银行交易员则表示,当前美元兑人民币处于比较强的位置,购汇力量偏强,反正可以持有空头过夜,先买进来再说,不要超过监管限额就好.
北京时间11:28,人民币兑美元即期报6.3722元,上日收报6.3734元,最低价6.3735距成交区间下限仅差9个点.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3112元,上日为6.3126元.
上述北京交易员并表示,其当前更加关注非美货币以及美元指数的指引,相机而动;近两日欧元的指向性略弱,澳元等其他一篮子非美货币指引会更强一些.
离岸市场上,北京时间11:28,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3695/45元,上日尾盘报6.3690元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4145/75,上日尾盘为6.4130元.
东京汇市,欧元兑美元周五下跌,兑澳元徘徊在纪录低点附近,遭西班牙财政忧虑和欧元区短期利率近期下跌所伤.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。