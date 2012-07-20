〔中国货币市场〕流动性稍缓利率仍居高,降准若未至料下周难改资金紧张(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海7月20日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五略涨,但整体流动性较前舒缓,多数机构借钱需求得到满足.而鉴于市场缺乏资金补给渠道,在降准等实质放松政策未落实前,料资金面仍将维持偏紧状态.

业内人士表示,目前对资金面来说,可预见的补给渠道仅有央行降准及在公开市场操作逆回购等手段.如周末政策面未有动静,那么下周央行最多也只能通过逆回购注入流动性.但从本周情况看,除非逆回购大幅放量,否则也难解资金面紧张困局.

"就看看周末能不能降准了,因为资金面也没有可以好转的原因,没有输入流动性的渠道,下周可能还和本周一样."上海一银行交易员称.

周末临近,经过本周"煎熬"的交易员们,对于在本周末迎来降准充满憧憬.

上述交易员并表示,下周即进入本月下半旬,各家银行拉存款战幕也将拉开,导致在途存款数量激增,侧面拖累资金面.

为对冲逾两千亿元逆回购到期对流动性的压力,中国央行公开市场连续第四周进行逆回购操作,但其作用显然正逐渐下降,刚刚经过年中考验的资金面有重返紧张之势,逆回购"输血"仅能解燃眉之急,资金重返宽裕仍需央行调降存准率"放水".[ID:nSB1675668]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.1386 3.0148 12.38 2,518.42

七天CN7DRP=CFXS 3.5806 3.5321 4.85 340.31

14天CN14DRP=CFXS 3.8275 3.6251 20.24 163.24

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.1252 3.0023 12.29 772.35

七天CHICNY7D=CFXS 3.5787 3.5640 1.47 23.00

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.3950 3.2100 18.50 512.85

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.3300 3.2000 13.00 139.63

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0000 3.2000 -20.00 4.82

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.1300 3.0300 10.00 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.5800 3.5600 2.00 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.9000 3.6000 30.00 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.1271 2.9858 14.13 --

七天SHICNYSWD= 3.5642 3.5225 4.17 --

三个月SHICNY3MD= 3.7801 3.7834 -0.33 --

==============================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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