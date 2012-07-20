〔中国货币市场〕流动性稍缓利率仍居高,降准若未至料下周难改资金紧张(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海7月20日电---中国银行间市场质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五略涨,但整体流动性较前舒缓,多数机构借钱需求得到满足.而鉴于市场缺乏资金补给渠道,在降准等实质放松政策未落实前,料资金面仍将维持偏紧状态.
业内人士表示,目前对资金面来说,可预见的补给渠道仅有央行降准及在公开市场操作逆回购等手段.如周末政策面未有动静,那么下周央行最多也只能通过逆回购注入流动性.但从本周情况看,除非逆回购大幅放量,否则也难解资金面紧张困局.
"就看看周末能不能降准了,因为资金面也没有可以好转的原因,没有输入流动性的渠道,下周可能还和本周一样."上海一银行交易员称.
周末临近,经过本周"煎熬"的交易员们,对于在本周末迎来降准充满憧憬.
上述交易员并表示,下周即进入本月下半旬,各家银行拉存款战幕也将拉开,导致在途存款数量激增,侧面拖累资金面.
为对冲逾两千亿元逆回购到期对流动性的压力,中国央行公开市场连续第四周进行逆回购操作,但其作用显然正逐渐下降,刚刚经过年中考验的资金面有重返紧张之势,逆回购"输血"仅能解燃眉之急,资金重返宽裕仍需央行调降存准率"放水".[ID:nSB1675668]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.1386 3.0148 12.38 2,518.42
七天CN7DRP=CFXS 3.5806 3.5321 4.85 340.31
14天CN14DRP=CFXS 3.8275 3.6251 20.24 163.24
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.1252 3.0023 12.29 772.35
七天CHICNY7D=CFXS 3.5787 3.5640 1.47 23.00
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.3950 3.2100 18.50 512.85
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.3300 3.2000 13.00 139.63
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0000 3.2000 -20.00 4.82
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.1300 3.0300 10.00 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.5800 3.5600 2.00 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.9000 3.6000 30.00 --
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 3.1271 2.9858 14.13 --
七天SHICNYSWD= 3.5642 3.5225 4.17 --
三个月SHICNY3MD= 3.7801 3.7834 -0.33 --
==============================================================================(完)
--发稿 刘昕; 审校 林高丽
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。