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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 12:18 BJT

〔东京汇市〕欧元因西班牙财政忧虑下滑,兑澳元接近纪录低点

* 最近短期利率下跌利空欧元

* 美元/日圆陷于昨日所及六周低点附近

路透新加坡7月20日电---欧元兑美元周五下滑,兑澳元徘徊于纪录低点附近,因对西班牙财政困境的忧虑和近期欧元区货币市场利率下滑,打击了欧元.

西班牙标售公债时需求平平,导致周四其指标10年期公债收益率逾一周来首次升穿7%,市场对该国能否避免要求全面救助的疑虑加重.

欧元兑美元EUR=跌0.1%至1.2269,仍高于上周在EBS交易平台触及的两年低位1.2162.

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