美国称伊朗船只用他国旗帜逃避制裁

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿7月19日电---美国周四警告海运部门称，伊朗船只仍在使用他国旗帜试图逃避西方制裁。
塞拉利昂是最新宣布撤销伊朗伊斯兰共和国航运公司（IRISL）所属一船只使用该国国旗的一个国家。IRISL因参与伊朗武器项目，被列入美国制裁的黑名单。
美国和欧盟已对伊朗实施严厉的制裁措施，以迫使该国放弃核武器项目。
美国表示，港口当局必须谨防船舶登记造假和悬挂假旗的行为。（完）
--编译 侯雪苹;审校 程芳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。