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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 12:29 BJT

美国称伊朗船只用他国旗帜逃避制裁

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月19日电---美国周四警告海运部门称，伊朗船只仍在使用他国旗帜试图逃避西方制裁。

塞拉利昂是最新宣布撤销伊朗伊斯兰共和国航运公司（IRISL）所属一船只使用该国国旗的一个国家。IRISL因参与伊朗武器项目，被列入美国制裁的黑名单。

美国和欧盟已对伊朗实施严厉的制裁措施，以迫使该国放弃核武器项目。

美国表示，港口当局必须谨防船舶登记造假和悬挂假旗的行为。（完）

--编译 侯雪苹;审校 程芳

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