叙部分边境被反抗力量控制,首都战事激烈

(本文由路透中文网编译提供)

路透安曼/土耳其西尔维戈祖7月20日电---在叙利亚总统阿萨德政权的核心人物被暗杀后，叙反抗力量的行动也大举推进，已夺下该国一些边境的控制权，还放火烧了位于大马士革老城区中心地带的警察总部。

争夺叙利亚首都部分地区控制权的战斗持续到周五凌晨，街道上尸体成堆。在一些地区，当地居民称，政府军的存在有减少的迹象。

叙利亚邻国伊拉克的官员证实，叙反抗力量目前已控制了幼发拉底河（Euphrates River）公路上叙利亚一侧的Abu Kamal边检站，这是中东的一条贸易要道。

反抗力量还声称控制了至少两个位于Bab al-Hawa和Jarablus通往土耳其的边境通道。

在大马士革，一位目击者在老城区称，大马士革省警察总部在一次反抗力量袭击中遭到洗劫和焚烧，此地浓烟滚滚，人员已撤离。

活动人士Abu Rateb在电话中称：“三辆巡逻车来到此地，遭到路边炸弹的袭击，我看到一辆车里有三具尸体。还有人说，Khaled bin al-Walid街上有几十名安全人员和shabbiha（支持阿萨德的民兵组织）人员伤亡，这些人随后被救护车带走。”

一位周四晚间经过大马士革多个地区的居民称，他看到政府军的力量在减少，一些地区只有零星的检查站和坦克。（完）