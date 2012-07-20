叙部分边境被反抗力量控制,首都战事激烈

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透安曼/土耳其西尔维戈祖7月20日电---在叙利亚总统阿萨德政权的核心人物被暗杀后，叙反抗力量的行动也大举推进，已夺下该国一些边境的控制权，还放火烧了位于大马士革老城区中心地带的警察总部。
争夺叙利亚首都部分地区控制权的战斗持续到周五凌晨，街道上尸体成堆。在一些地区，当地居民称，政府军的存在有减少的迹象。
叙利亚邻国伊拉克的官员证实，叙反抗力量目前已控制了幼发拉底河（Euphrates River）公路上叙利亚一侧的Abu Kamal边检站，这是中东的一条贸易要道。
反抗力量还声称控制了至少两个位于Bab al-Hawa和Jarablus通往土耳其的边境通道。
在大马士革，一位目击者在老城区称，大马士革省警察总部在一次反抗力量袭击中遭到洗劫和焚烧，此地浓烟滚滚，人员已撤离。
活动人士Abu Rateb在电话中称：“三辆巡逻车来到此地，遭到路边炸弹的袭击，我看到一辆车里有三具尸体。还有人说，Khaled bin al-Walid街上有几十名安全人员和shabbiha（支持阿萨德的民兵组织）人员伤亡，这些人随后被救护车带走。”
一位周四晚间经过大马士革多个地区的居民称，他看到政府军的力量在减少，一些地区只有零星的检查站和坦克。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。