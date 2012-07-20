〔伦敦奥运〕盖伊预言9秒7才能在奥运百米拿奖牌

(本文由路透中文网编译提供)

路透7月19日电---男子百米成绩排名第二的盖伊（Tyson Gay）近日说，在男子100米跑决赛中，有些选手即使跑进9.8秒也可能依然得不了奖牌。

“我坚信我这个说法，”这名美国短跑运动员周四在摩纳哥接受路透社记者的电话采访时说。

“要拿到任何成色的奖牌，可能都需要跑到9秒8以内的成绩。”

“这样的要求真的很惊人，”盖伊补充道。盖伊的说法是以现有的世界纪录为依据的。

在历届奥运会男子100米的决赛中，仅有一名选手曾跑出过9.8秒之内的成绩，那就是牙买加“飞人”博尔特（Usain Bolt），他在2008年北京奥运会上以9.69秒的成绩轻松打破了之前的世界纪录。

当时跟在博尔特之后第二个到达终点的是特立尼达和多巴哥选手汤普森（Richard Thompson），他的成绩是9.89秒。

8月的男子100米跑赛场上，我们将见到博尔特、牙买加世界冠军布雷克（Yohan Blake）、前世界纪录保持者鲍威尔（Asafa Powell）、美国选手加特林（Justin Gatlin）和盖伊这些短跑健将。盖伊表示，无论是否会产生新的世界纪录，这次比赛都将成为历史上难以磨灭的一战。

饱受伤痛困扰的盖伊曾在2009年创造了个人最好成绩9.69秒，他说“伦敦奥运会的比赛中有四五名选手有能力跑进9.7秒，一想到这个我就很兴奋。”

将在百米赛场上出现的这些人中，博尔特于2009年创造了最新的世界纪录9.58秒，鲍威尔在2008年跑出了9.72秒，而布雷克今年也取得过9.75秒的好成绩。（完）