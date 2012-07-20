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市场报道 | 2012年 7月 20日 星期五 13:14 BJT

《汇市简讯》美元指数若突破20日移动均线则将看向82.35

0440GMT * 盘中高位第二周依次下降,偏向下档 * 日动能指标显示出好坏不一的信号 * 20日移动均线昨日提供支撑,目前切入位在82.79 * 昨日高位83.15为初步阻力位 * 如若突破82.75,则将看向7月升势的61.8%费波纳奇回档技术位82.35.(完) --编译 王翔琼; 审校 王洋

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