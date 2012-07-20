〔能源产业〕中国石油集团正洽谈投资厄瓜多尔Pacifico炼油厂项目

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透基多7月19日电---厄瓜多尔战略部门部长Jorge Glas周四表示,中国石油集团[CNPCE.UL]正在与厄瓜多尔政府洽谈,可能投资该国Pacifico炼油厂项目.
这个价值125亿美元的Pacifico炼油厂是厄瓜多尔国有企业Petroecuador和委内瑞拉PDVSA的合资项目.该厂计划在2015年底投产.
Jorge Glas在一矿业会议的间隙称,"中国石油集团可能成为股东...我们的挑战是找到一位股东.我们希望与他们达成协议,但若无法达成,我们将另寻合作伙伴.其他公司也有兴趣."
Glas指出,厄方正在寻找一个能提供资金和技术经验的合作伙伴.他表示,与中国石油集团的协商进展良好,但谈及该公司可能投资多少还为时尚早.
Pacifico炼油厂项目的日产能达30万桶,旨在削减厄瓜多尔国内的燃料成本.该国因炼油产能低下而不得不进口油品.(完)
--编译 王翔琼;审校 丁琦
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。