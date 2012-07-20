〔澳新汇市〕澳元和新西兰元双双冲高,受追逐收益的投资者热捧

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透惠灵顿/悉尼7月20日电---澳元和新西兰元周五坚守本周强劲涨幅,兑欧元刷新纪录高点,兑瑞郎亦触及四年高位,因追求收益的投资者纷纷转向利差交易.
投资者一直借入低利率的欧元、瑞郎和美元来买入收益相对较高的澳元和新西兰元.外资主权基金和各国央行一直是澳洲公债的大买家.澳洲公债是为数不多的AAA评级且流动性优的资产之一.
资金流动打压欧元兑澳元EURAUD=R本周跌1.6%,报1.1777澳元,周四曾触及纪录低点1.1735澳元.交易商称欧元支撑不多,下一道可能实现的目标是1.1500.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。