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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 14:05 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元双双冲高,受追逐收益的投资者热捧

路透惠灵顿/悉尼7月20日电---澳元和新西兰元周五坚守本周强劲涨幅,兑欧元刷新纪录高点,兑瑞郎亦触及四年高位,因追求收益的投资者纷纷转向利差交易.

投资者一直借入低利率的欧元、瑞郎和美元来买入收益相对较高的澳元和新西兰元.外资主权基金和各国央行一直是澳洲公债的大买家.澳洲公债是为数不多的AAA评级且流动性优的资产之一.

资金流动打压欧元兑澳元EURAUD=R本周跌1.6%,报1.1777澳元,周四曾触及纪录低点1.1735澳元.交易商称欧元支撑不多,下一道可能实现的目标是1.1500.

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