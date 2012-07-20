〔澳新汇市〕澳元和新西兰元双双冲高,受追逐收益的投资者热捧

路透惠灵顿/悉尼7月20日电---澳元和新西兰元周五坚守本周强劲涨幅,兑欧元刷新纪录高点,兑瑞郎亦触及四年高位,因追求收益的投资者纷纷转向利差交易.

投资者一直借入低利率的欧元、瑞郎和美元来买入收益相对较高的澳元和新西兰元.外资主权基金和各国央行一直是澳洲公债的大买家.澳洲公债是为数不多的AAA评级且流动性优的资产之一.