《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
以下为路透中文新闻为您整理的7月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS本周上涨,扩大日波幅至1%以来,周五尾盘首次触及区间下限.周内 中间价连续五日上涨,即期汇价随之走强;然购汇客盘持续偏多,亦在一定程度上压制了人民币 的表现.市场关注海外一篮子货币走势,继而寻求进一步指引.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --为对冲逾两千亿元逆回购到期对流动性的压力,中国央行公开市场连续第四周进行逆回购操 作,但其作用显然正逐渐下降,刚刚经过年中考验的资金面有重返紧张之势,逆回购"输血"仅能 解燃眉之急,资金重返宽裕仍需央行调降存准率"放水". 业内人士并指出,正回购多次询而不发亦是对资金面紧张的一个佐证,而近期如果流动性没 有实质改善,降准靴子又迟迟不落地,逆回购滚动操作料为公开市场主旋律,正回购重新现身 概率不大.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周现券收益率整体走升,二季度GDP表现符合预期,预示经济或有触底企稳之 势,中长债抛盘浮现,而资金面重现紧张局面,又令短券承压,市场对央行降准驰援的预期再次 升温,短期内若降准兑现,则明显利好短券,但中长券受益或有限;如果降准仍不出山,现券偏 弱的局面或仍将维持.[CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率当周继续上行,杭州等地票据金融案件令监管层提高对收票机构资质要求, 造成市场上供过于求的局面日益严重.但在支持中小企业发展的政策基调下,转贴利率高企或只 是短暂情况.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周收低0.8%,为连续第五周下跌.周一在经济下行及中报预期的双重打击下, 大盘创出40个月收盘新低,中小市值个股遭遇全面重挫.随后三天内,沪综指在热点板块轮动下 持续小幅收升,但成交量能配合不足显示市场谨慎情绪占据主导,周五沪综指以缩量下跌收官,预 计短期内大盘仍将在板块轮动中继续维持震荡格局.[.SSCN] 期市: --沪铜当周高位震荡.因中国经济数据符合预期,而且美国FED或会出台刺激政策,期铜周二 曾创出两个月盘中新高,不过未来经济前景不明,之后铜价续涨乏力.沪铜主要合约SCFc3 周五收报55,990元,较上周五涨200元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周波幅收窄,对美国推出新一轮量化宽松政策的预期曾在周初推动金价小幅反 弹,但美联储主席贝南克的讲话并未明确提及QE3,加之欧元区疑虑犹存,金价随后回吐涨幅, 预计短期内仍缺乏方向感.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报325.98元,较上周 小升1.98元;期金主要合约SHAUZ2收报327.50元,较上周涨2.23元.(完) --整理 边竞/康熙泽/苏丹/林琦/刘昕/曹巍浩; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。