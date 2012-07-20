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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 14:10 BJT

《汇市简讯》欧元/美元遭宏观基金抛售,买卖双方均有主权账户身影

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* 欧元/美元在亚洲市场受限于1.2284,宏观基金和期权交易人士卖出

* 传闻瑞士储备管理人盘初亦抛售

* 来自美国账户和亚洲储备管理者的买盘重返1.2250下方

* 1.2300以及之下仍有卖盘(完)

--编译 吴云凌; 审校 王兴亚

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