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中国汇市 | 2012年 7月 20日 星期五 16:39 BJT

〔中国汇市〕人民币兑美元尾盘触及区间下限,扩大日波幅至1%以来首现

路透上海7月20日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五尾盘报6.3743元,触及日区间下限,为4月中扩大日波幅至1%以来首现.

人民币兑美元即期收报6.3735元,上日收报6.3734元,最低价6.3743元;今日中间价为6.3112元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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