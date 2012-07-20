更正:〔国际油市〕布兰特原油站稳107美元,上日触及八周高位引发卖盘

(更正:因译文有误,内文第三段改为"布兰特原油小跌0.49美元",非"0.49美分")

路透新加坡7月20日电---布兰特原油周五小跌,但守在107美元上方;过去四周以来20%的涨幅引发一些卖盘,因有关中东争端的忧虑有所缓解.

油价上日曾升至八周高位,连续第七天走升,中东紧张局势升级且北海生产受到干扰,引燃供应疑虑.

0543GMT,布兰特原油LCOc1小跌0.49美元至每桶107.31美元.该合约上日收高2.64美元,并触及108.18美元的日高,为5月22日来最高.

美国原油CLc1回落0.76美元,至91.90美元.8月合约周四收高2.79美元,盘中触及92.94美元的5月22日以来高点.

"油价涨得有点过度了,"澳新银行(澳盛,ANZ)资深商品策略师Mark Pervan称."这波涨势是由供应面所驱动,供应驱动的涨势易变,因为当油价上扬,就有可能损及需求."

布兰特原油可望连续四周上涨,为2月底以来最长连涨势头;美国原油在过去四周则可望第三度录得涨幅.

目前最重要的供应面威胁来自中东,因全球大国试图迫使伊朗停止其具争议的核计画.在一辆载有以色列观光客的巴士在保加利亚遭遇炸弹攻击后,紧张情势升级,以色列谴责是伊朗所为.

中东供应疑虑将限制油价进一步跌势.(完)