更正:〔国际油市〕布兰特原油站稳107美元,上日触及八周高位引发卖盘

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(更正:因译文有误,内文第三段改为"布兰特原油小跌0.49美元",非"0.49美分")
路透新加坡7月20日电---布兰特原油周五小跌,但守在107美元上方;过去四周以来20%的涨幅引发一些卖盘,因有关中东争端的忧虑有所缓解.
油价上日曾升至八周高位,连续第七天走升,中东紧张局势升级且北海生产受到干扰,引燃供应疑虑.
0543GMT,布兰特原油LCOc1小跌0.49美元至每桶107.31美元.该合约上日收高2.64美元,并触及108.18美元的日高,为5月22日来最高.
美国原油CLc1回落0.76美元,至91.90美元.8月合约周四收高2.79美元,盘中触及92.94美元的5月22日以来高点.
"油价涨得有点过度了,"澳新银行(澳盛,ANZ)资深商品策略师Mark Pervan称."这波涨势是由供应面所驱动,供应驱动的涨势易变,因为当油价上扬,就有可能损及需求."
布兰特原油可望连续四周上涨,为2月底以来最长连涨势头;美国原油在过去四周则可望第三度录得涨幅.
目前最重要的供应面威胁来自中东,因全球大国试图迫使伊朗停止其具争议的核计画.在一辆载有以色列观光客的巴士在保加利亚遭遇炸弹攻击后,紧张情势升级,以色列谴责是伊朗所为.
中东供应疑虑将限制油价进一步跌势.(完)
--编译 梁睿雪/张若琪;审校 龚芳/王兴亚
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。