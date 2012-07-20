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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 14:17 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:对收益的追逐支撑澳元/美元

0606GMT * 澳元/美元跌0.22%至1.0402,澳元/日圆跌0.22%至81.73,欧元/日圆跌0.2%至96.28 * 波动率趋于走低,且全球成长前景疲弱,市场追求收益 * 澳元/美元盘整,本周升幅近2% * 出现温和获利了结,但在1.0360附近有稳健买需. (完) --编译 石冠兰; 审校 艾茂林

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