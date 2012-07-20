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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 14:17 BJT

〔韩国股市〕收于平盘,科技类股涨势扶助大盘持于平盘上方

路透首尔7月20日电---韩国股市周五收平,盘中陷于区间交投,受科技类股涨势扶助大盘仅仅保住维持在平盘上方.

全球第二大记忆体晶片制造商SK Hynix(000660.KS)以4.2%的升幅领涨科技类股.

综合股价指数(KOPSI).KS11微跌0.03点,收报1,822.93.(完)

--编译 吴云凌;审校 隋芬

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