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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 14:16 BJT

〔日本股市〕收跌,因美国数据引发对全球经济的悲观情绪

路透东京7月20日电---日本股市日经指数周五挫跌1.4%,受投资者获利了结拖累,此前多家美国公司披露的业绩胜预期,但未能驱散美国经济数据令人失望引发的全球经济悲观情绪.

日经指数.N225收报8,669.87点.东证股价指数.TOPX下挫1.8%,收报733.82点,录得六周来的最大跌幅.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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